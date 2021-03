Gattuso e il percorso immacolato con Mihajlovic...e col Bologna

vedi letture

Gattuso contro Mihajlovic, atto quarto, almeno in veste di allenatori. Per ora il tecnico calabrese è in netto vantaggio sul serbo perché ha vinto due volte su tre e non ha ancora perso una gara. Gattuso ha giocato una partita in casa contro il collega e si è imposto: Milan-Bologna 2-1 35esima giornata stagione di A 2018/19.

Immacolato anche il percorso dello stesso Gattuso contro il Bologna. In sei partite sono arrivate 4 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte. Da quando è alla guida del Napoli, due le sfide contro i felsinei con un pari e una vittoria (quella all'andata di questo torneo).

Mihajlovic invece arranca contro il Napoli; a fronte di due vittorie, per il serbo sono arrivate anche ben 9 sconfitte. C'è da dire però che le due vittorie contro i partenopei Sinisa le ha ottenute proprio alla guida del Bologna. L'impresa di battere i campani non gli era invece riuscita in precedenza con Torino, Milan, Sampdoria, Fiorentina e Catania.

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS MIHAJLOVIC (CASA E FUORI CASA)

2 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Mihajlovic

4 gol fatti squadre Gattuso

2 gol fatti squadre Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS BOLOGNA

4 vittorie Gattuso

2 pareggi

0 vittorie Bologna

8 gol fatti squadre Gattuso

4 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS NAPOLI

2 vittorie Mihajlovic

7 pareggi

9 vittorie Napoli

18 gol fatti squadre Mihajlovic

38 gol fatti Napoli