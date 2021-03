I problemi di Prandelli col Milan. Pioli vs Fiorentina? Il pareggio è una rarità

Senza timore di essere smentiti possiamo definire Prandelli e Pioli come due 'figliocci' di Trapattoni che però hanno saputo anche reinterpretarsi con il passare del tempo. Come allenatori, i due si affronteranno stasera per la quarta volta e fino ad adesso il bilancio dei confronti è in perfetta parità. C'è da dire però che Prandelli in casa non ha mai perso contro il suo 'collega' ottenendo una vittoria ed un pari.

Il tecnico di Orzinuovi però qualche problema coi rossoneri ce l'ha. Li ha affrontati 20 volte in carriera di allenatore e ha vinto solamente in 3 circostanze (a fronte di 11 sconfitte). L'ultima volta che si è imposto? Il 20 novembre 2005, Fiorentina-Milan 3-1 con un Toni in grande spolvero. Sono ormai passati più di 15 anni da quella affermazione. Le ultime sette coi rossoneri le ha perse di fila.

Pioli è un ex. E' stato quasi due stagioni intere alla guida della Fiorentina e ha anche dovuto gestire un evento traumatico come la morte di Astori. Dopo la qualificazione Europa League sfiorata nella prima stagione, la seconda ha portato la squadra a raggiungere la semifinale di Coppa Italia alla quale però non ha preso parte perché si è dimesso qualche settimana prima. Contro la Fiorentina è in vantaggio per 8 vittorie a 7. Da segnalare il fatto che una sola volta ha pareggiato contro i viola: è accaduto in Fiorentina-Milan 1-1, praticamente un anno fa (ultima partita al Franchi aperta liberamente al pubblico).

TUTTI I PRECEDENTI PRANDELLI VS PIOLI (CASA E FUORI CASA)

1 vittoria Prandelli

1 pareggio

1 vittoria Pioli

1 gol fatto squadre Prandelli

2 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI PRANDELLI VS MILAN

3 vittorie Prandelli

6 pareggi

11 vittorie Milan

16 gol fatti squadre Prandelli

28 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS FIORENTINA

8 vittorie Pioli

1 pareggio

7 vittorie Fiorentina

25 gol fatti squadre Pioli

18 gol fatti Fiorentina