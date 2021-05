Monza, solo 2 vittorie con più di tre gol in casa. E il Cittadella…

La tripletta marcata da Baldini lunedì sera al Tombolato è un macigno che grava sul match di ritorno del Brianteo.

Per approdare in finale dei play-off al Monza non basterà vincere. Ma lo dovrà fare con almeno tre gol di scarto. Viceversa il Cittadella potrà anche permettersi di perdere. Sempre tendo conto dello svantaggio nel computo dei gol fatti/subiti.

Ma quante volte in regular season i biancorossi hanno marcato 3 o più reti fra le mura di casa?

Dodicesima giornata del girone d’andata, 5-0 con la Virtus Entella. Sedicesimo turno sempre della prima parte di stagione, 3-0 contro la Salernitana. Curiosità, queste larghe vittorie sono arrivate entrambe nel mese di dicembre 2020.

Insomma, sono un bel po’ datate.

E il Cittadella, quando ha subito un KO incassando una tripletta o anche più gol?

Alla settima giornata a Pescara finì col successo del Delfino per 3-1.

L’impresa che aspetta Balotelli, Boateng e compagni non sembra perciò semplice.

A confermarlo un altro dato: in 19 match interni i lombardi hanno marcato 27 reti, poco più di 1,4 ogni novanta minuti. Di riflesso i granata in altrettanti impegni esterni hanno subito 21 marcature al passivo, media di 1,1 per match.

Chiudiamo con uno sguardo ai precedenti Monza-Cittadella.

Nel 2007-2008, in Serie C, i lombardi rifilarono tre reti agli avversari eventi, fu 3-1.

CONFRONTI A MONZA IN CAMPIONATO (SERIE B E SERIE C)

5 incontri disputati

3 vittorie Monza

1 pareggio

1 vittoria Cittadella

7 gol fatti Monza

4 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A MONZA (SERIE B)

Monza-Cittadella 1-0, 8° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A MONZA (SERIE B)

Monza-Cittadella 0-0, 25° giornata 2020/2021