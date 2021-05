Nicola sconfitto contro il Verona nel 50% dei casi. Unico squillo di Juric col Toro

Nelle tre volte che Juric ha giocato in casa contro Nicola, in veste di allenatore, non ha mai perso: due vittorie per il croato e un pareggio, questo lo score. In realtà c'è una vittoria in passato anche per l'attuale tecnico del Torino, ma in quel caso il 48enne di Luserna San Giovanni era sul campo di casa: parliamo di Genoa-Verona 3-0 giocata alla 38esima giornata dello scorso campionato.

Una sola vittoria per Juric contro il Torino su sei precedenti. E' quella ottenuta dal suo Genoa praticamente 4 anni fa (21 maggio 2017, 2-1). Dopo quel successo una sconfitta e tre pareggi contro i piemontesi per lui.

Un solo successo anche per Nicola contro il Verona. E in questo caso i tentativi sono stati otto. La vittoria per lui è arrivata proprio all'ultimo incrocio del quale abbiamo già parlato, ovvero Genoa-Verona 3-0 del 2 agosto 2020. Contro i gialloblu è uscito sconfitto nel 50% dei casi.

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS NICOLA

3 vittorie Juric

1 pareggio

1 vittoria Nicola

11 gol fatti squadre Juric

8 gol fatti squadre Nicola

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS TORINO

1 vittoria Juric

3 pareggi

2 vittorie Torino

8 gol fatti squadre Juric

9 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS VERONA

1 vittoria Nicola

3 pareggi

4 vittorie Verona

7 gol fatti squadre Nicola

9 gol fatti Verona