Prandelli e un lungo digiuno di vittorie contro il Bologna. Mihajlovic contro i viola...

vedi letture

Tra Prandelli e Mihajlovic ci sono tre precedenti, ma sono stati tutti giocati con il tecnico serbo in casa. Bilancio in equilibrio perfetto tra i due. La sua vittoria l'allenatore di Orzinuovi l'ha ottenuta proprio in un match tra Bologna e Fiorentina risalente però alla 22esima giornata della stagione 2008/09 (successo per 3-1 al Dall'Ara).

Prandelli non si trova bene contro il Bologna. L'attuale tecnico della Fiorentina, da allenatore, ha vinto solamente due volte contro i rossoblu, a fronte di 5 sconfitte (e sei pareggi). L'ultima sua affermazione contro gli emiliani è quella che citavamo in precedenza, ovvero il 3-1 ottenuto dalla sua Fiorentina a Bologna il 2 febbraio del 2009, quasi 12 anni fa dunque.

Mihajlovic è un ex viola perché è stato sulla panchina gigliata per una stagione e mezzo, succedendo tra l'altro proprio a Prandelli. Contro la Fiorentina la sconfitta patita durante l'ultima, anomala, estate del calcio italiano (4-0) è quella che fa la differenza nel bilancio complessivo dei precedenti.

TUTTI I PRECEDENTI PRANDELLI VS MIHAJLOVIC (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Prandelli

1 pareggio

1 vittoria Mihajlovic

4 gol fatti squadre Prandelli

3 gol fatti squadre Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI PRANDELLI VS BOLOGNA

2 vittorie Prandelli

6 pareggi

5 vittorie Bologna

11 gol fatti squadre Prandelli

14 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS FIORENTINA

4 vittorie Mihajlovic

4 pareggi

5 vittorie Fiorentina

12 gol fatti squadre Mihajlovic

19 gol fatti Fiorentina