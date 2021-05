Quando Cannavaro decideva gli Spezia-Napoli

Entrambe le squadre vengono da dei pareggi. Molto diversi fra loro. Lo Spezia, infatti, l’ha acciuffato all’86’ con Saponara sul campo dell’Hellas Verona. Il Napoli, invece, l’ha subito al 94’ da Nandez ospitando in casa il Cagliari.

Sarà la prima volta in Serie A di uno Spezia-Napoli.

Eppure i precedenti non mancano. Quattro, tutti in cadetteria. Fra l’altro con quattro punteggi differenti al fischio finale.

I partenopei hanno vinto l’ultimo scontro diretto, stagione 2006-2007, 0-1 con Cannavaro match winner. La sola vittoria dei liguri è un bel po’ datata: stagione 1948-1949, 2-0 con Rostagno e Zordan a rete.

All’andata fu 2-1 per lo Spezia di mister Italiano. Pensare che gli azzurri erano andati in vantaggio con Petagna. Poi Nzola, su calcio di rigore, e Pobega architettarono il blitz al San Paolo-Maradona.

I padroni di casa contano 34 punti in classifica, 18 fatti sul proprio campo (4V – 6X – 6P con 21GF e 26GS). Rispondono gli ospiti con 67, 31 raccolti in esterna (10V – 1X – 6P con 30GF e 20GS).

Terminiamo ricordando che da un lato c’è la corsa alla salvezza per un altro anno in Serie A, dall’altro quella per un ticket che dia accesso alla Champions League 2021-2022.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B)

4 incontri disputati

1 vittoria Spezia

1 pareggio

2 vittorie Napoli

2 gol fatti Spezia

3 gol fatti Napoli