Quel primo Sassuolo-Spezia giocato a Modena

Esiste già un precedente Sassuolo-Spezia di campionato. Stagione 2012-2013, cadetteria, 26esima giornata. Al Braglia di Modena, l’impianto utilizzato dai neroverdi in quel torneo, finisce col punteggio di 3-2: Bianchi, Catellani e Terranova per i padroni di casa; Pichlmann e Sansovini per i giocatori in trasferta.

Quella di domani sarà, pertanto, una doppia prima volta. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia e in Serie A con gli emiliani padroni di casa.

Perché un girone fa ci fu l’esordio di questa sfida nel massimo campionato italiano. Terminò con un 4-1 per gli uomini di mister De Zerbi: Djuricic al 12’, Galabinov al 30’, Berardi (rigore) al 64’, Defrel al 66’, per ultimo, Caputo al 76’.

I sassolesi arrivano a questo appuntamento con 31 punti in classifica. Sul proprio campo ne hanno fatti 13 (3V – 4X – 2P). Nelle ultime 4 giornate, però, hanno alternato sconfitte e pareggi. Il più recente successo risale alla 16esima giornata, quando fecero 2-1 col Genoa. Gli spezzini di punti ne contano 18. In esterna vanno meglio che in casa, 12 (3V – 3X – 4P). Negli ultimi duecentosettanta minuti di campionato hanno fatto solo un segno X. L’ultima vittoria è del 17esimo turno, 2-1 sulla Sampdoria.

CONFRONTI DIRETTI A MODENA (SERIE B)

1 incontro disputato

1 vittoria Sassuolo

0 pareggi

0 vittorie Spezia

3 gol fatti Sassuolo

2 gol fatti Spezia