Sfida milanista in Frosinone-Monza

Nessun precedente nei campionati a girone unico e in Ciociaria.

Sarà pertanto una prima quella fra i giallazzurri del Frosinone e i biancorossi del Monza in occasione del turno infrasettimanale, 26esima giornata, della Serie B 2020-2021.

All’andata, in Brianza, fu 2-0 per i padroni di casa: Gytkjaer di destro al 50’, Mota Carvalho di sinistro al 70’.

La squadra di Brocchi è reduce dal pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, in casa contro il Cittadella. In trasferta Balotelli e compagni vantano 23 punti, nessuno ha fatto meglio in B, con uno score di 6 vittorie, 5 segni X, 2 sconfitte (la più recente il 19 dicembre scorso a Pescara).

La formazione di Nesta sabato pomeriggio ha subito un poker dalla Cremonese, 0-4 allo Zini. Sul proprio terreno ha raccolto 14 punti, quint’ultima del torneo, grazie a 3 successi, 5 pari, 4 battute d’arresto (non vince dal 5 dicembre scorso col ChievoVerona).

A complicare il compito dei padroni di casa, però, ci saranno… o meglio, non ci saranno, gli squalificati. Perché dei cinque cartellini gialli rimediati proprio a Cremona, tre sono stati mostrati a giocatori in diffida (Brighenti, Kastanos, Rohden) che quindi non parteciperanno al match.

Curiosità sul fronte panchine: sfida fra due ex Milan, Nesta dal 2002 al 2012, Brocchi dal 2001 al 2005 e dal 2006 al 2008.