Un solo gol in Serie A… sufficiente per conquistare Genova

vedi letture

Da 11.402 giorni il Verona non conquista il Ferraris rossoblù. Era domenica 3 dicembre 1989 quando i gialloblù di mister Bagnoli si imposero col punteggio di 1-0 grazie a una rete dopo diciotto minuti di Bertozzi. Per il difensore originario di Imola quella si sarebbe poi rivelata come l’unica rete marcata in Serie A.

Successivamente ha preso il via una dittatura ligure fatta di 9 successi e 4 pareggi. Soprattutto di 6 vittorie senza soluzione di continuità negli ultimi sei Genoa-Verona in ordine di tempo. La passata stagione arrivò un 3-0 con la doppietta di Sanabria e il centro di Romero. Tre punti che significarono matematica salvezza. Anche se la contemporanea sconfitta casalinga del Lecce col Parma agevolò non di poco il compito del Vecchio Balordo.

Scartabellando fra gli almanacchi scopriamo che già esiste un precedente alla 23esima giornata di campionato: 15 febbraio 2015, 5-2 il punteggio finale, dopo un primo tempo chiuso sul 3-1. Questa la successione delle reti: autogol di Agostini al 10’, Niang al 12’, Toni al 20’, Niang al 30’, Toni al 57’, Bertolacci al 65’, Perotti all’86’.

I 30 incontri disputati vedono in vantaggio i padroni di casa per numero di successi, 18-2, e gol marcati, 57-25. Mentre i segni X ammontano a 10.

All’andata fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Curiosità sui calci di rigore: se i penalty non fossero mai stati inventati entrambi i club avrebbero un punto in più nella classifica in corso di validità, il Genoa 26 e il Verona 34.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

30 incontri disputati

18 vittorie Genoa

10 pareggi

2 vittorie Hellas Verona

57 gol fatti Genoa

25 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Hellas Verona 4-1, 13° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Hellas Verona 3-0, 38° giornata 2019/2020