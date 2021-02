Una sola vittoria di Prandelli contro Ranieri, ma molto, molto, particolare

Claudio Ranieri e Cesare Prandelli sono due degli allenatori più esperti attualmente in circolazione. Guardando i precedenti tra i due in veste di tecnici, emerge una realtà che ci dice che Prandelli si è imposto una sola volta in trasferta e una sola volta in senso assoluto contro il collega romano. Tra l'altro è avvenuto alla fine di una partita molto particolare: Juventus-Fiorentina 2-3 giocata il 2 marzo 2008. Particolare perché fino al 76' stava vincendo la Juve di Ranieri 2-1, poi Papa Waigo e Osvaldo (al 93') sono stati capaci di ribaltare il risultato e di far volare i viola verso la zona Champions League.

Ranieri ha passato quattro anni bellissimi a Firenze, dove ha ottenuto una promozione dalla B alla A, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ha raggiunto anche la semifinale in Coppa delle Coppe finendo eliminato dal Barcellona di Ronaldo (quello brasiliano). 140 panchine in campionato coi viola con 56 vittorie, 50 pareggi e 34 sconfitte. Contro la Fiorentina l'allenatore capitolino ha una tradizione favorevole avendo vinto 8 volte e perso 4.

Contro la Sampdoria, Prandelli non vince dal 23 settembre 2009 (Fiorentina-Samp 2-0).

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS PRANDELLI (CASA E FUORI CASA)

4 vittorie Ranieri

3 pareggi

1 vittoria Prandelli

12 gol fatti squadre Ranieri

7 gol fatti squadre Prandelli

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS FIORENTINA

8 vittorie Ranieri

4 pareggi

4 vittorie Fiorentina

26 gol fatti squadre Ranieri

25 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI PRANDELLI VS SAMPDORIA

7 vittorie Prandelli

4 pareggi

6 vittorie Sampdoria

24 gol fatti squadre Prandelli

26 gol fatti Sampdoria