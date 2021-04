Verona-Spezia sarà decisa nell’ultimo quarto d’ora?

vedi letture

Quella di domani pomeriggio sarà la prima volta di un Verona-Spezia in Serie A.

I precedenti, fra cadetteria e Serie C, ammontano a 17. Il bilancio sorride nettamente ai padroni di casa in vantaggio per numero di vittorie, 11-1, e marcature, 32-9. Mentre i segni X ammontano a 5.

L’ultimo faccia a faccia al Bentegodi risale al 2018-2019, quinto turno di Serie B, 2-1 per i gialloblù: Bidaoui al 39’, Ryder Matos al 42’, Zaccagni al 78’.

Avanti, annata 2016-2017, c’era stato l’unico segno 2 visto fino a oggi in schedina: 34esima giornata sempre di cadetteria, 0-1 per i bianchi con Granoche man of the match al 79’ su calcio di rigore.

Insomma, i più recedenti scontri diretti sono stati decisi entrambi nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

E quante reti hanno marcato i due club in questo torneo fra il 76’ e il triplice fischio finale?

L’Hellas ne conta 6: Zaccagni 2; Barak, Dimarco, Lasagna e Lazovic 1.

Lo Spezia ha fatto meglio con 10: Maggiore e Piccoli 2; Erlic, Galabinov, Gyasi, Nzola, Pobega e Verde 1.

All’andata terminò col successo ospite per 1-0.

A decidere la sfida fu un gol al 75’, a segnarlo Zaccagni.

Pertanto massima attenzione a quanto accadrà nell’ultimo spezzone del match.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE B E SERIE C)*

17 incontri disputati

11 vittorie Hellas Verona

5 pareggi

1 vittoria Spezia

32 gol fatti Hellas Verona

9 gol fatti Spezia

* Compreso il play-out al termine della stagione 2006/2007.