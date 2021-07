Robbie Keane, capitano irlandese e vecchia meteora dell'Inter

Nato calcisticamente nel Wolverhampton, Robbie Keane si fece notare dall'Inter durante l'esperienza del '99-2000 al Coventry City. Il presidente Massimo Moratti rimase folgorato dal talento dell'irlandese, tanto da pagare il suo cartellino oltre 30 miliardi di lire. L'esperienza all'Inter però non andò come sperato: dopo un buon inizio agli ordini di Marcello Lippi, nella squadra che aveva in attacco gente come Vieri e Ronaldo, il suo apporto andò via via calando fino a gennaio, quando passò al Leeds. Gli ottimi 6 mesi in Inghilterra gli valsero la chiamata del Tottenham, club in cui rimase per 6 stagioni con ottimi numeri (80 gol in campionato). Nel 2008-2009 la chiamata del Liverpool, quindi altri 2 anni al Tottenham intervallati dai prestiti a Celtic e West Ham. Dal 2011 al 2016 gioca nei Los Angeles Galaxy, quindi nell'Aston Villa e nell'ATK in India. Nel 2018 il ritiro dal calcio giocato e l'inizio della carriera da allenatore. Attualmente ricopre il ruolo di vice-allenatore della Nazionale irlandese. Capitano di lungo corso della sua Irlanda, ha indossato la fascia per 10 anni, fino al 2016. In carriera ha vinto una Football League Cup, 3 MLS Cup e un MLS Supporters Shield. Oggi Robbie Keane compie 41 anni.

Sono nati oggi anche Marco Fortin, Vincenzo Sicignano, Christian Abbiati e Antonio Mirante.