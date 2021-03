Le probabili formazioni di Cagliari-Juve: Chiellini favorito su Bonucci, ipotesi tridente per Pirlo

Di seguito le ultime su Cagliari-Juventus dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Juventus - Domenica 14 marzo, ore 18, Sardegna Arena

▪ Arbitra Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Cagliari 22 punti, Juventus 52 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Dopo 7 punti in tre partite, il Cagliari di Leonardo Semplici è pronto alla sfida della Sardegna Arena contro la Juventus. Qualche cambio forzato per il tecnico fiorentino che punterà ancora sul 3-5-2, con Ceppitelli in difesa insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio a Zappa e Nandez a sinistra (favorito su Asamoah e Tripaldelli), con il duo formato da Nainggolan e Marin ai lati di Duncan che dovrebbe ancora agire da play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Simeone.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Andrea Pirlo vuole una reazione a Cagliari dopo la cocente eliminazione dalla Champions League della sua Juventus. Perso Demiral fino alla fine del mese per infortunio, e ancora senza Bentancur (Covid) e Dybala (problema al ginocchio), pronto il ritorno dall’inizio della coppia centrale De Ligt-Chiellini (quest’ultimo favorito su Bonucci) con Danilo e uno fra Bernardeschi, avanti, e Cuadrado sugli esterni a protezione della porta di Szczesny. In mezzo al campo tandem composto da Arthur e Rabiot con Chiesa e McKennie sulle fasce. In attacco confermato Ronaldo con ballottaggio aperto fra Morata e Kulusevski, con Pirlo tentato anche dall’idea di metterli tutti e tre lasciando in panchina lo statunitense.