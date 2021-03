Le probabili formazioni di Sassuolo-Hellas Verona: Dimarco in vantaggio su Lazovic

Di seguito le ultime su Sassuolo-Hellas Verona dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Hellas Verona - Sabato 13 marzo, ore 15.00, Mapei Stadium

▪ Arbitra Alessandro Prontera, della sezione di Bologna

▪ Classifica: Sassuolo 36 punti, Hellas Verona 38 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Roberto De Zerbi dovrebbe tornare alla difesa a 4. In porta Consigli, con Muldur e Rogerio pronti a riprendere il posto sulle corsie laterali. Al centro Ferrari con uno tra il rientrante Chiriches e Marlon. In mezzo al campo potrebbe essere la volta buona per il ritorno dal 1' minuto di Obiang (solita sfida con Maxime Lopez e Magnanelli), in coppia con Locatelli. In avanti Berardi, Defrel (o Traoré), Djuricic e Caputo. Boga pronto a tornare in panchina dopo un mese di assenza.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Nella conferenza della vigilia Juric si è detto soddisfatto del lavoro svolto dai tre centrali contro il Milan: si va quindi verso la conferma di Magnani, Gunter e Ceccherini, con Dawidowicz e Lovato prime alternative in caso di ripensamenti. Dimarco potrebbe essere preferito a Lazovic dopo due panchine consecutive: duello che, come spesso accade, resta apertissimo. Tameze e Veloso restano favoriti su Sturaro e Ilic per la cabina di comando, con Faraoni a chiudere la cerniera di centrocampo sull'out di destra. Non ci si attendono rivoluzioni in attacco: spazio dunque a Barak e Zaccagni alle spalle dell'unica punta, che salvo sorprese sarà ancora Kevin Lasagna.