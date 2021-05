Le probabili formazioni di Udinese-Juventus: Rabiot in vantaggio su Arthur

vedi letture

Di seguito le ultime su Udinese-Juventus, raccolte dai nostri inviati:

▪ Udinese-Juventus - Domenica 2 maggio ore 18, Dacia Arena

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Udinese 39 punti, Juventus 66 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'UDINESE - Formazione quasi obbligata per mister Luca Gotti in ottica Juventus. Davanti a Scuffet (Musso out per squalifica) ormai terzetto titolare composto da Becao, Bonifazi e Nuytinck. Sulle fasce Larsen e Nahuel Molina sono intoccabili, mentre con il reparto avanzato decimato Pereyra sarà spostato sulla trequarti, con quindi Walace volante e Arslan mezzala. Possibilità minime di una sorpresa Makengo. Davanti unica punta Okaka, con Llorente non al meglio.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Il momento è tra i più delicati degli ultimi anni in casa Juventus che va a caccia di punti vitali sul campo dell’Udinese. Pronto a rientrare dall’inizio Danilo da terzino destro con Alex Sandro a sinistra e la coppia di centrali composta da De Ligt e Bonucci, favorito su Chiellini, a protezione della porta di Szczesny. Cuadrado ancora sulla linea dei centrocampisti con McKennie sul versante opposto, in vantaggio su Chiesa appena rientrato dal fastidio muscolare, e la cerniera Bentancur-Rabiot, quest’ultimo che parte avanti ad Arthur, in mezzo. In attacco pronto a tornare titolare Morata al fianco di Ronaldo con Dybala inizialmente in panchina.