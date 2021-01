Le probabili formazioni di Genoa-Bologna: tocca a Vignato, parola di Mihajlovic

vedi letture

Si riparte, tre giorni dopo Juventus-Milan: le venti formazioni di Serie A si apprestano a vivere un altro weekend di emozioni e vanno tutte a caccia di tre punti importanti per la classifica e i rispettivi obiettivi. Per gli allenatori, con D'Aversa all'esordio stagionale, l'obiettivo è stringere i denti e mettere in campo l'undici più fresco possibile dopo il primo mini tour de force dell'anno. Di seguito le indicazioni di formazione di Genoa-Bologna, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Genoa-Bologna - Sabato, ore 18.00, al Luigi Ferraris

▪ Arbitra Daniele Doveri, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Genoa 11 punti, Bologna 17 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL GENOA - Tre giorni dopo il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Genoa è chiamato a scendere in campo contro il Bologna. Mister Davide Ballardini non avrà a disposizione in difesa lo squalificato Goldaniga oltre all’infortunato Zapata. Davanti a Perin è molto probabile la conferma di Masiello e Criscito anche se uno dei due potrebbe anche riposare per dare spazio a Bani e a Radovanovic. A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Behrami al fianco di Lerager e Badelj ma non è escluso anche l’impiego di Sturaro, in panchina al Mapei Stadium, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Zappacosta e Czyborra. In attacco Shomurodov dovrebbe fare coppia con Destro.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - In occasione della sfida contro il Genoa il Bologna ritrova Dominguez che rientra dalla squalifica e dovrebbe riprendere il suo posto a centrocampo in coppia con Schouten, vista anche l'assenza di Svanberg, espulso contro l'Udinese. Rispetto alla gara con i friulani Mihajlovic potrebbe schierare Vignato dal 1' al posto di Barrow, mentre in difesa Hickey potrebbe rilevare Dijks. Il tecnico serbo non vuole rischiare l'olandese per la terza gara in una settimana, visto il suo recente rientro dall'infortunio. A marassi, quindi, i rossoblù dovrebbero scendere in campo con Da Costa in porta, complice la recente positività al Covid di Ravaglia, Tomiyasu, Danilo, Paz e Hickey in difesa e la coppia Schouten-Dominguez a centrocampo. La linea a tre alle spalle di Palacio sarà invece formata da Orsolini, Soriano e Vignato. Ancora fuori per infortunio Medel, Sansone, Skorupski, De Silvestri, Santander e Mbaye.