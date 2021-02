Le probabili formazioni di Inter-Lazio: Vidal out, più Young che Perisic. Correa con Immobile

Di seguito tutte le ultime su Inter-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

▪ Inter-Lazio - Domenica, ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Micheal Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Inter 47 punti, Lazio 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'INTER - Lo ha detto chiaramente Antonio Conte: Vidal non sarà della partita. Spazio quindi a uno tra Gagliardini ed Eriksen, con il primo in netto vantaggio per caratteristiche anche dell'avversario. Le diffide preoccupano, ma relativamente perché la gara che conta sarà quella contro i biancocelesti. Niente turnover, l'obiettivo è ripartire forte per la corsa allo Scudetto. Un ultimo ballottaggio, per l'esterno sinistro, dove Young dovrebbe spuntarla su Perisic e Darmian.

COME ARRIVA LA LAZIO - Alla vigilia dell'Inter, è scoppiato l'allarme Radu a Formello. "Non c'è ottimismo", aveva detto Inzaghi in conferenza all'ora di pranzo, poi nel pomeriggio il rumeno è entrato con gli altri compagni per il riscaldamento. Non ha partecipato però alle prove tattiche, rientrando anzitempo negli spogliatoi. Se non dovesse farcela, spazio a Hoedt con Acerbi sul centro sinistra. Patric a destra, è favorito su Musacchio. Out Strakosha e Luiz Felipe, rientra tra i convocati Cataldi.