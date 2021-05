Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria: Ranocchia è pronto a far riposare de Vrij

Di seguito tutte le ultime su Inter-Sampdoria, raccolte dai nostri inviati:

▪ Inter-Sampdoria - Sabato 8 maggio ore 18.00, stadio Meazza

▪ Arbitra Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta

▪ Classifica: Inter 82 punti, Sampdoria 45 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'INTER - L'Inter campione d'Italia festeggerà (ancora) il 19° scudetto a San Siro contro la Sampdoria. Conte aveva detto chiaramente che in questo finale ci sarà spazio per chi ha giocato meno, perciò turnover probabile in vista del match con i blucerchiati che all'andata sorrisero a Marassi. Ranocchia è pronto a far riposare de Vrij, così come Darmian, Gagliardini, Sensi e Young potrebbero fare con Hakimi, Barella, Eriksen e Perisic. Lukaku si gioca il titolo di capocannoniere e perciò va verso l'ennesima titolarità, al suo fianco potrebbe giocare dall'inizio Sanchez.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Sfida ai campioni d’Italia per la Sampdoria. Per l’occasione mister Claudio Ranieri dovrebbe confermare l’assetto difensivo che ha fatto benissimo contro la Roma. Davanti ad Audero quindi fiducia a Tonelli al fianco di Colley mentre Bereszynski e Augello percorreranno come sempre gli esterni. A centrocampo confermato Adrien Silva, che domenica ha segnato il suo primo gol nel nostro campionato, al fianco dell’infaticabile Thorsby che con Candreva che dovrebbe iniziare dal primo minuto sulla corsia di destra e Jankto favorito su Damsgaard per un posto sulla fascia sinistra. In attacco potrebbe rientrare Quagliarella al fianco di uno fra Keita Balde e Gabbiadini anche se non è escluso un impiego di Verre per un più coperto 4-4-1-1.