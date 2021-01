Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo: Caicedo in vantaggio su Correa, c'è Djuricic

vedi letture

▪ Lazio-Sassuolo - Domenica 24 gennaio, ore 18.00

▪ Arbitro: Giua

▪ Classifica: Lazio 31 punti, Sassuolo 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - Dopo gli esperimenti in Coppa Italia, domenica contro il Sassuolo Inzaghi rischiera i titolari. Il tecnico dovrà però fare a meno di Luiz Felipe e Luis Alberto, entrambi out per infortunio. Davanti a Reina, al posto del difensore brasiliano ci sarà Patric, con Acerbi e Radu. Da capire invece chi sostituirà il numero 10 biancoceleste: è ballottaggio tra Pereira e Akpa Akpro, con il secondo favorito. Leiva e Milinkovic saranno al loro posto, così come sugli esterni dovrebbe essere confermata la coppia Lazzari-Marusic: Fares e Lulic sono rientrati ma la loro condizione non è ottimale. Davanti con Immobile spazio a Caicedo, in netto vantaggio su Correa. Out anche Cataldi, torna a disposizione Vavro, reintegrato in attesa di novità dal mercato.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi è alle prese con diversi grattacapi: da valutare le condizioni di Boga, Bourabia, Maxime Lopez e Schiappacasse. Out Berardi e Romagna infortunati, Chiriches squalificato. Rientra Locatelli. Il tecnico dovrebbe dunque affidarsi al 4-2-3-1 (ma non è esclusa la conferma della difesa a 3) con Muldur e Rogerio sulle corsie difensive, Marlon e Ferrari al centro. In mezzo al campo Locatelli dovrebbe essere affiancato da uno tra Magnanelli e Obiang. In avanti Djuricic (ballottaggio con Haraslin) potrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra con Defrel e Traoré a completare il tridente alle spalle di Ciccio Caputo.