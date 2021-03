Le probabili formazioni di Lazio-Torino: granata in quarantena, non si giocherà

Il Consiglio di Lega convocato urgentemente dovrebbe fare luce sulla vicenda, ma c'è una virtuale certezza sul fatto che Lazio-Torino non si giocherà. La formazione biancoceleste si presenterà regolarmente allo stadio stasera, ma non troverà una squadra avversaria con cui battersi. I granata sono infatti "costretti" alla quarantena dopo i tanti casi di positività al Covid-19 delle ultime settimane. Di seguito le ultime raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Torino - Martedì, ore 18.30, stadio Olimpico di Roma

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Lazio 43 punti, Torino 20 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - Nella rifinitura di ieri provata una formazione con diverse novità in vista della possibile sfida al Torino: in porta potrebbe tornare Strakosha, con Patric, Hoedt e Acerbi dietro. Out Lazzari, sulle corsie Marusic e Fares. In mezzo al campo Milinkovic, Escalante e Luis Alberto, mentre davanti Immobile con uno tra Muriqi e Caicedo.

TORINO - I granata non partiranno per Roma perché in isolamento fino alle 23.59 di stasera, come da disposizione della ASL locale che ha scritto anche alla Lega Serie A. La gara non si può disputare oggi, come da programma alle 18.30, perché verrebbe violato un provvedimento di un'autorità sanitaria come l'ASL.