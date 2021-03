Le probabili formazioni di Roma-Genoa: l'ex Destro insieme a Pjaca. Smalling e Pedro dal 1'

vedi letture

Di seguito le ultime su Roma-Genoa dai nostri inviati:

▪ Roma-Genoa - Domenica, ore 12.30, stadio Olimpico

▪ Arbitra Michael Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Roma 47 punti, Genoa 27 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA ROMA - Scelte quasi obbligate per Fonseca, viste le tante assenze previste in difesa e a centrocampo per la gara con il Genoa. Torneranno dal primo minuto i titolari Villar e Karsdorp, mentre sulla trequarti possibile turno di riposo per Mkhitaryan con Pedro pronto a prendere il suo posto. In difesa la squalifica di Kumbulla costringerà il tecnico a lanciare dal primo minuto Smalling insieme a Cristante e Mancini. Per il resto Diawara in mediana, Spinazzola a sinistra, Pellegrini trequartista e Borja Mayoral in attacco.

COME ARRIVA IL GENOA - Dopo il pareggio nel derby, il Genoa conclude il suo tour de force in casa della Roma. Per il match dell’Olimpico, il tecnico rossoblù Davide Ballardini dovrebbe cambiare qualcosa nella formazione. Davanti a Perin non dovrebbe variare l’assetto con Masiello, Radovanovic e Criscito, anche se Goldaniga potrebbe insidiare uno dei tre centrali. In cabina di regia ci sarà Badelj con Strootman e Zajc, con Rovella che sta migliorando la sua condizione fisica dopo l’infortunio. A sinistra rientrerà Czyborra con Zappacosta che si sposterà a destra, mentre in attacco stavolta Destro potrebbe far coppia con Pjaca.