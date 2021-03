Le probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari: Pavoletti non si tocca, con lui Joao Pedro

Il 26° turno di Serie A tornerà ad essere composto da dieci gare, a meno di sorprese: il Torino ha avuto infatti l'ok per tornare ad allenarsi e, se non arriveranno novità nelle prossime ore, partirà alla volta di Crotone. Per lotta Champions e salvezza, le più appassionanti in questo momento della stagione, altra giornata importante e che potrebbe segnare svolte significative in classifica. Di seguito le ultime su Sampdoria-Cagliari dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Cagliari - Domenica, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Piero Giacomelli, della sezione di Triste

▪ Classifica: Sampdoria 31 punti, Cagliari 21 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Sfida casalinga per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Contro il Cagliari il tecnico blucerchiato dovrebbe confermare il 4-4-2 che nel derby ha dato più garanzie che il modulo con la retroguardia a tre. In porta ci sarà Audero con Bereszynski e Augello sulla corsie laterali mentre Tonelli e Colley dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo spazio a Adrien Silva e Ekdal con Candreva da una parte e Jankto dall’altra. In attacco spazio al tandem offensivo formato da Quagliarella e Keita Balde anche se non è da escludere, come sempre, l’impiego di Gaston Ramirez con il modulo che passerebbe al 4-4-1-1.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari di Leonardo Semplici cerca contro la Sampdoria il terzo risultato utile consecutivo, dopo i due successi contro Crotone e Bologna. Il tecnico fiorentino punterà ancora sul 3-5-2, con il rientrante Ceppitelli in difesa insieme a Godin e Rugani, sempre più vicino al recupero dopo la botta subita mercoledì. Sugli esterni spazio a Nández e il rientrante Lykogiannis, con il duo formato da Nainggolan e Marin ai lati di Duncan a fare il mediano davanti alla difesa. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti.