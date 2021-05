Le probabili formazioni di Sampdoria-Spezia: Italiano conferma Piccoli in attacco

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Sampdoria-Spezia, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Spezia - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris

▪ Fabio Maresca, della sezione di Napoli

▪ Classifica: Sampdoria 45 punti, Spezia 34 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Dopo il pesante ko di San Siro la Sampdoria è pronta a tornare in campo per affrontare lo Spezia di Vincenzo Italiano. Nessuna legata alle squalifiche per mister Claudio Ranieri che potrebbe cambiare qualcosa nella formazione iniziale. In porta nessun dubbio con Audero che difenderà i pali blucerchiati mentre in difesa si potrebbe rivedere Yoshida al fianco di Colley con Bereszynski e Augello larghi. In mezzo al campo Thorsby recupera e gioca dal 1' con Ekdal, Candreva e Damsggard a percorrere le fasce laterali. In attacco potrebbero rientrare dal primo minuto sia Gabbiadini che Quagliarella per un 4-4-2 puro senza trequartisti.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Assenza in mezzo al campo importante per mister Vincenzo Italiano che non potrà contare sullo squalificato Matteo Ricci. In difesa il tecnico dello Spezia dovrebbe schierare Ferrer sulla corsia di destra al posto di Vignali mentre Terzi ed Erlic dovrebbero essere i centrali con Bastoni a percorrere la fascia sinistra a completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Provedel. In cabina di regia potrebbe esserci Leo Sena con Maggiore ed Estevez ad agire sulle mezzali. In attacco è possibile la conferma di Piccoli dopo la rete messa a segno contro il Napoli mentre ai lati del tridente ci potrebbero essere Saponara, oppure Farias, e Gyasi.