Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma: neroverdi decimati, Cristante stringe i denti

vedi letture

Esaurite le due settimane dedicate alle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e ai duelli che infiammano ogni sfida del 29° turno di Serie A: i punti a disposizione sono sempre meno e tutte le squadre sono chiamate a dare qualcosa di più per centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Di seguito le ultime su Sassuolo-Roma dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Roma - Sabato 3 aprile, ore 15, Mapei Stadium

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Sassuolo 55 punti, Roma 33 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Caputo, Berardi, Bourabia out contro la Roma così come Ferrari e Locatelli, esclusi in via prudenziale dopo le positività al Covid riscontrate in Nazionale. Kaan Ayhan positivo e fuori dai giochi. Emergenza totale per De Zerbi che nel suo 4-2-3-1 ha gli uomini contati. In porta Consigli, con Toljan e Rogerio sulle fasce mentre al centro potrebbe toccare al duo Marlon-Peluso (Chiriches è reduce da 3 gare consecutive da titolare con la Nazionale). In mezzo al campo Magnanelli e Obiang a dirigere le operazioni. Anche l'attacco è da inventare, non sono da escludere sorprese (all'andata giocò Djuricic falso nueve): Djuricic, Traorè, Boga potrebbero giocare a supporto di Raspadori, visto anche anche Defrel è andato ko.

COME ARRIVA LA ROMA - Sassuolo e Ajax saranno gare cruciali per il finale di stagione sia in campionato sia in Europa League. Al Mapei mancheranno sicuramente gli squalificati Ibanez e Villar, oltre a Kumbulla. In difesa spazio a Cristante e Smalling, se dovessero recuperare. Altrimenti Fazio con Mancini e Spinazzola in veste di centrale. A centrocampo Pellegrini con Diawara agiranno in mezzo con Karsdorp e Bruno Peres ai lati. Pedro e Carles Perez, invece, saranno i due trequartisti perché Mkhitaryan non ha ancora recuperato dalla lesione al sole. Davanti Mayoral, con Dzeko titolare ad Amsterdam.