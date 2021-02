Le probabili formazioni di Spezia-Milan: Calhanoglu torna titolare, Dalot a destra

Esaurito il lungo percorso della Coppa Italia, che ritroveremo solo a maggio con la finale tra Juventus e Atalanta, le squadre di Serie A tornano a pensare al campionato, anche se per sei di loro è vicinissimo il ritorno delle coppe europee. Di conseguenza la 22esima giornata torna ad essere particolarmente spezzettata, con un anticipo del venerdì e un posticipo del lunedì oltre ad otto gare nel weekend. Di seguito tutte le ultime su Spezia-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Spezia-Milan - Sabato, ore 20.45, stadio Alberto Picco

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Spezia 21 punti, Milan 49 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LO SPEZIA - Due assenze importanti per Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia non avrà a disposizione per la sfida contro il Milan il capitano Claudio Terzi e l’esterno alto Diego Farias, infortunati entrambi nel match contro il Sassuolo. In porta ci sarà Provedel mentre sugli esterni correranno Vignali e Bastoni con Erlic al centro del primo minuto al fianco di uno fra Ismajli e Chabot. A centrocampo dovrebbe esserci Ricci che sarà supportato da una parte da Estevez e dall’altra da Maggiore. In attacco potrebbe rivedersi al centro Galabinov anche se non è escluso l’impiego di Agudelo ancora come falso nove con Verde e Gyasi esterni.

COME ARRIVA IL MILAN - Ultimissime sulla formazione del Milan, atteso domani dalla sfida contro lo Spezia. Novità Kjaer, che dovrebbe giocare dal 1' ed è in vantaggio su Tomori, per un reparto completato poi da Dalot, Romagnoli e Theo Hernandez (Calabria è squalificato). Dopo aver smaltito la febbre torna dal primo minuto Ismael Bennacer a centrocampo, in coppia con Kessie. In attacco, Saelemaekers favorito a Castillejo sulla destra, mentre Leao ha vinto il ballottagio sulla sinistra con Rebic. Al centro, confermato Calhanoglu. In attacco l'inamovibile Ibrahimovic.