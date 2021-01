Le probabili formazioni di Spezia-Udinese: Deulofeu riscattato e titolare, Llorente in panchina

vedi letture

Spezia-Udinese - Domenica, ore 12.30, stadio Alberto Picco

▪ Arbitra Antonio Di Martino, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Spezia 18 punti, Udinese 18 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LO SPEZIA - 63 ore dopo la sfida di Coppa Italia lo Spezia torna in campo al “Picco” per iniziare il suo girone di ritorno. Le fatiche della gara del “Maradona” si faranno sentire, ma la fortuna di Italiano è poter contare su una rosa che ha dato ampie garanzie. In porta tornerà Provedel mentre Vignali dovrebbe fare gli straordinari sulla corsia di destra. Al centro riecco Chabot con Erlic mentre Bastoni agirà a sinistra. A centrocampo ci sarà Agoumé con Maggiore e Pobega ai lati, mentre in attacco il tridente potrebbe essere formato da Gyasi, Galabinov e Farias.

COME ARRIVA L'UDINESE - Dovrà riflettere soprattutto su come strutturare il suo attacco mister Luca Gotti, che potrà fare affidamento sui soliti, con un Lasagna in meno e un Llorente in più. Davanti a Musso dunque torna nelle rotazioni Nuytinck, che è stato testato per un quarto d’ora scarso contro l’Inter. Probabilmente ci sarà lui a guidare la difesa completata da Becao e Bonifazi. Sulle fasce inamovibili Larsen e Zeegelaar. In mezzo De Paul e Pereyra agiranno da mezzali, con la solita sfida Arslan-Walace per fare da volante. Davanti da valutare chi ci sarà insieme a Deulofeu. Se Llorente (convocato) non sarà considerato pronto per giocare dal primo minuto, l'ex Milan sarà affiancato da Nestorovski.