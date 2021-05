Le probabili formazioni di Torino-Benevento: undici tipo per Nicola. Inzaghi punta sui giovani

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Torino-Benevento, raccolte dai nostri inviati:

▪ Torino-Benevento - Domenica 23 maggio, ore 20.45, stadio Olimpico Grande Torino

▪ Arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Torino 36 punti, Benevento 32 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL TORINO - Nicola vuole chiudere il campionato con una vittoria, ma concederà minutaggio a chi ha giocato meno. In porta non ci sarà Sirigu ma Ujkani, così come in attacco Belotti va verso la panchina: non è al meglio ed è diffidato, così insieme a Sanabria è in vantaggio Zaza. E anche un altro big, Nkoulou, non dovrebbe partire titolare, ma in difesa ci sarà Buongiorno con Izzo e Bremer. Linetty torna a disposizione dopo la squalifica ma parte dietro rispetto a Rincon, Mandragora e Verdi. Si sfidano Vojvoda e Singo, in difesa sono a disposizione i titolarissimi Izzo, Nkoulou e Bremer. Non ci saranno Baselli, Gojak, Milinkovic-Savic, Murru e Rodríguez, oltre a Lukic che ha iniziato la riabilitazione dopo una stabilizzazione chirurgica eseguita con successo a Monaco di Baviera.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Benevento ormai senza obiettivi e pronto a scendere in campo con alcuni calciatori che si sono visti poco durante la stagione. Nessuna rivoluzione e volontà di onorare l’impegno come ha chiesto il presidente, ma è chiaro che giovani come Di Serio e Pastina potrebbero avere la grande chance di mettersi in vetrina negli ultimi 90 minuti. Dovrebbe esserci spazio anche per qualche calciatore non impiegato col Crotone, con Viola che dovrebbe spuntarla su Schiattarella. Out Iago Falque, Sau, Depaoli, Moncini e quasi certamente Ionita. In caso di 3-5-2 ci sarebbe anche il ritorno di Tello sulla fascia. Per molti sarà l'ultima in carriera con la maglia giallorossa prima della probabile rivoluzione estiva.