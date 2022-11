Roma, Abraham in difficoltà: a forte rischio la convocazione inglese per il Mondiale

Tammy Abraham sta rischiando il posto tra i convocati per il Mondiale in Qatar. Il ct dell'Inghilterra Southgate sta facendo le proprie valutazioni e in questo momento l'attaccante romanista non è certo della chiamata che fino a poco tempo fa sembrava essere scontata. Per il ruolo di vice-Kane sono in corsa anche Wilson del Newcastle e Toney del Brentford, anche se quest'ultimo rischia altrettanto ma per motivi non legati al campo: al momento è sotto indagine della FA per calcioscommesse. A riportarlo è Il Tempo.