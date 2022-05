Allan al Corriere dello Sport: "Napoli, presto vincerai. Ammutinamento vicenda triste"

Allan parla al Corriere dello Sport: "Napoli, presto vincerai. Ammutinamento vicenda triste". L'ex centrocampista azzurro ha parlato della sua ex squadra. Allan è certo: "Sogno che l’anno prossimo il Napoli vinca lo scudetto". Poi il calciatore ora all'Everton ha parlato anche della vicenda legata all'ammutinamento: "Vicenda triste. Non eravamo contro Ancelotti. Io uno dei promotori? Ruolo che mi venne incollato addosso e ho dovuto condividere con un paio di miei compagni, con Lorenzo ad esempio. Mentre, invece, quella fu una scelta di gruppo e il Napoli sapeva che ritenevamo ingiusto andare in ritiro".