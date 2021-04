Altafini a Il Mattino: "CR7 non mi sembra più lo stesso, Napoli favorito sulla Juventus"

"CR7 non mi sembra più lo stesso, Napoli favorito sulla Juventus". Queste le parole di Jose Altafini a Il Mattino nell'edizione odierna. Il doppio ex di Napoli e dei bianconeri spiega la sua idea sulla sfida di domani: "I partenopei stanno meglio, mentre la Vecchia Signora era normale che calasse dopo 9 anni. I giocatori non sono più gli stessi e c'è qualche problema in difesa, non so quanto sia responsabile Pirlo. Il Napoli invece ha Gattuso che è un valore aggiunto visto che tanti si battono e lottano per lui. Ronaldo invece non è più il genio del calcio di qualche anno fa, malgrado segni ancora tanto".