Benatia a Tuttosport: "Pjanic ama la Juve. Spero che possa tornare in bianconero"

"Pjanic ama la Juve". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport che ha intervistato Mehdi Benatia. L'ex difensore della Juventus ha parlato di Miralem Pjanic e del ritorno in bianconero di Allegri: "Pjanic considera Allegri un padre putativo. Ci sentiamo spesso, Mire ed io, e proprio l’altro giorno l'ho preso in giro dicendogli 'Mire, hai sentito il tuo papà?'. Pjanic è stato un fenomeno con Allegri: è l’allenatore che più ha saputo esaltarne le qualità. Come può, un giocatore come lui, essere felice di questa annata? Mire ha esperienza, ha sulle spalle più di 500 partite e Koeman gli preferiva ragazzini di 18 anni. Se hai Pjanic lo fai giocare sempre, invece non è stata una sua scelta e il tecnico non gli ha dato molto spazio. Lui ama la Juve e la Juve ama lui. Spero che possa tornare in bianconero".