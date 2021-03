Caso tamponi, via al processo. Il Messaggero: "Lotito rischia il posto da consigliere"

vedi letture

"Lotito rischia il posto da consigliere", titola Il Messaggero nel giorno del via al processo per il caso tamponi. Stamattina alle 11 la prima udienza: difficile che già oggi possa iniziare il dibattimento e di conseguenza che la Lazio possa conoscere il suo rischio effettivo. Quasi impossibile che il Torino possa chiedere il 3 a 0 a tavolino per l'utilizzo di Immobile nella gara di andata, ma comunque la società granata presenterà le sue motivazioni. La difesa biancoceleste punta a dimostrare il difetto di giurisdizione tra UEFA e Serie A. Se il giudice darà l'ok all'inserimento dei testimoni in calendario la Lazio oggi avrà ottenuto la sua prima vittoria. Poi l'avvocato Gentile cercherà di evitare l'inibizione per il presidente Lotito.