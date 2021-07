Condò su La Repubblica: "Italia con più titolari: ecco il vantaggio sul Belgio"

vedi letture

Il giornalista, Paolo Condò, ha scritto su La Repubblica di Belgio-Italia. Gli avversari sono al numero uno del ranking Fifa da quasi tre anni pur non avendo vinto nulla, e questo per certi versi - si legge - è un problema del ranking più che suo. La disponibilità di Eden Hazard e Kevin De Bruyne è un tema centrale e ingannevole, visto che la naturale pretattica di Roberto Martinez punta a lasciare il dubbio fino all'ultimo. Se aspiri a vincere il torneo hai bisogno di 16/17 titolari: agli 11 azzurri della gara inaugurale contro la Turchia sono stati aggiunti Di Lorenzo, Acerbi, Verrati, Pessina e Chiesa. Mentre i titolari del Belgio non sono più di 12/13 e questo potrebbe giocare a nostro favore.