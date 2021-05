Confronto Fonseca-Friedkin. Il Messaggero: "Ultimatum al tecnico, ipotesi traghettatore"

vedi letture

Il Messaggero stamani scrive dell'incontro andato in scena a Trigoria fra la Roma e il tecnico Fonseca, nonostante il giorno libero della squadra. Il senso è chiaro: se con lo United non arriverà una gara quanto meno dignitosa, col Crotone vedremo il classico traghettatore. Anche se l'ipotesi non entusiasma: bisognerebbe infatti chiedere la cortesia al nuovo allenatore che, essendo Sarri il principale candidato, non è al momento disponibile. Oppure a De Rossi sr, scelta inopportuna visto che da tempo è stato informato di non essere confermato come allenatore della Primavera. Avanti dunque Fonseca, per ora. I Friedkin sono stati chiari, vogliono la Conference League per tutelare sponsor e diritti d'immagine.