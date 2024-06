Conte ostinato per Buongiorno, nuova offerta dal Napoli: 40 milioni per strapparlo al Torino

Antonio Conte diktat. Da quando il leccese di 54 anni si è accomodato sulla panchina del Napoli ha posizionato i primi mattoncini della rifondazione, tra contatti continui con tutti i giocatori e le rassicurazioni ricevute dallo staff medico del club. Senza però dimenticare la richiesta principale dell'ex tetnico di Tottenham ed Inter, ossia una campagna acquisti mirata a rinforzare la rosa.

E anche se l'affare Mario Hermoso potrebbe sbloccarsi velocemente, accettando le commissioni richieste dall'agente, per Conte l'obiettivo numero uno in difesa è un altro. Si tratta di Alessandro Buongiorno, pallino fisso di De Laurentiis e vice capitano del Torino: un affare non esclude l'altro, ci tiene a precisare l'edizione odierna de Il Mattino, ma il centrale classe '99 è il desiderio espresso dall'allenatore del Napoli.

Peccato che Urbano Cairo, non sia aperto a negoziazioni vantaggiose: per privarsi di Buongiorno il presidente del Toro chiede una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro, non inferiore e senza contropartite. Anche perché, considerato il pezzo pregiato in questione, la speranza del club granata è la nascita di un'asta feroce. La società partenopea non ne vuole sapere e dunque ha proposto una controfferta, si legge, di 40 milioni di euro per il cartellino del 25enne.