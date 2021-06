Costacurta a Il Messaggero: "Mancini ha stupito anche me, ma è stata una scelta mirata"

vedi letture

"Mancini ha stupito anche me, ma è stata una scelta mirata". Queste le parole di Alessandro Costacurta a Il Messaggero nell'edizione odierna. L'ex difensore del Milan, dopo l'investitura di Malagò, racconta come è nata l'idea dell'attuale ct dell'Italia: "Non fu difficile perché scelsi tra tre grandi. Sarei comunque cascato in piedi tra Conte, Ancelotti e Mancini. L'unico che mi diede un'apertura è stato quest'ultimo, ma ha stupito anche me. Lo avvicinai per caso nel 2018, a marzo quando eravamo in un hotel in comune a Roma e gliela buttai lì... Ha le spalle larghe per reggere la pressione, sa stare sulla panchina del ct con spavalderia ed ha il gusto del bel gioco: Mancini è stata una scelta mirata".