CR7 si ricarica con la Champions. Tuttosport: "È il re dalla seconda fase"

Tuttosport oggi in edicola sposta già il focus sulla Champions e Cristiano Ronaldo, titolando: "È il re dalla seconda fase". Non è lo stadio dei debutti con lo Sporting, ma è pur sempre Portogallo. E CR7 in patria è una divinità ovunque. Il numero 7 bianconero è venerato anche a Oporto, dove tra l'altro sorge il quartiere generale dell'impero del suo agente, Jorge Mendes. Ora torna a tuffarsi nella competizione che tutti hanno ribattezzato la CR7 League: è il re della Champions, ed in particolare della fase ad eliminazione diretta. 134 reti complessive, 67 delle quali nella fase ad eliminazioni. Più si alza la temperatura e più si abitua a fare la differenza. E' sempre stato così.