De Ketelaere prova a riprendersi il Milan. Gazzetta: "Pioli lo carica a dovere a Dubai"

Charles De Ketelaere, di ritorno dall'infelice Mondiale vissuto con il Belgio, vuole dare una svolta alla sua annata con la maglia del Milan. Un obiettivo condiviso con il tecnico rossonero Stefano Pioli che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta trasmettendo grande fiducia al ragazzo in questi giorni passati a Dubai per preparare la seconda parte di stagione. Sarà il campo a dire se il belga proseguirà sulle orme di tanti altri talenti del Milan partiti con il freno tirato e poi sbocciati, come Tonali e Leao.