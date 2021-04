Destro come Cavani e Piatek. Il Secolo XIX: "Ballardini esalta i centravanti"

Il Secolo XIX tesse le lodi di Mattia Destro, giunto in doppia cifra. E celebra il feeling scattato col tecnico Ballardini. Contro la Fiorentina, il centravanti ha segnato il gol numero 10 in stagione: è il 15° giocatore nella storia della Serie A a centrare il traguardo con 4 squadre diverse, ossia Siene, Roma, Bologna e ora Genoa. Non c'è da stupirsi per uno che ha realizzato 80 reti, anche se non superava le 10 dal 2017. In tanti lo davano per finito, ma Mattia Destro si è rilanciato e Ballardini ha esaltato le sue doti da goleador (dopo i primi segnali di risveglio con Maran). Ma già in passato l'allenatore aveva aiutato i suoi attaccante a superare lo scoglio della doppia cifra, da Acquafresca a Piatek, passando per Cavani, Miccoli, Floro Flores e Borriello.