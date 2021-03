Di Livio al QS-La Nazione: "Fiorentina, dopo la salvezza mi aspetto un segnale forte"

"Fiorentina, dopo la salvezza mi aspetto un segnale forte", parole di Angelo Di Livio ai microfoni de La Nazione. "Seguo la Fiorentina, mi è rimasto il colore viola addosso e l'amore per la Fiorentina", si apre così l'intervista ad Angelo Di Livio, che poi prosegue: "Stagione da chiudere in fretta, voglio che la Fiorentina si salvi alla svelta, poi si salvi il salvabile e mi aspetto un segnale forte dalla proprietà". Quale segnale? "Restiamo uniti fino alla salvezza, aiutiamo il gruppo ad arrivare al traguardo, poi ringraziamolo per il lavoro in una stagione difficilissima e guardiamo avanti. Firenze è una piazza importante e merita giocatori importanti, merita allenatori di un certo livello. So quanto orgoglio e ambizioni ci sono nei fiorentini. Il primo cambiamento dovrà essere nella mentalità con cui affrontare la prossima stagione".