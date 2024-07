Dovbyk-Roma: si ragiona sulla percentuale della rivendita, la risposta potrebbe arrivare a ore

Roma all'attacco. Dopo lo sbarco di Matias Soulé, osannato dai tifosi giallorossi, Ghisolfi è pronto a sferrare l'assalto decisivo al Girona per Artem Dovbyk. Il centravanti 24enne è il grande obiettivo per il dopo Lukaku e la Roma ha messo sul piatto 35 milioni di euro. Si attende l'ok del club spagnolo che vorrebbe però i 40 milioni della clausola.

Secondo Il Messaggero, la Roma può arrivare a quella cifra inserendo nell'accordo anche una percentuale sulla futura rivendita da corrispondere al Girona. La trattativa è in corso e si stanno limando i dettagli per alcuni bonus e sulla percentuale della rivendita per arrivare ai 40 totali. La risposta, positiva, potrebbe arrivare in queste ore.