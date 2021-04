Due punti buttati e Tuttosport si interroga: "La Juve non vuole più la Champions?

"La Juve non vuole più la Champions?", si chiede Tuttosport. Il pareggino raccattato al Franchi è un pessimo segnale, non il primo di una stagione strampalata per compressione di impegni e stress psicofisico. Il rischio è che non sia l'ultimo di una squadra sconnessa, che nemmeno le magie dei big riescono a sollevare. Nel primo tempo la squadra è stata perfino irritante, una Juventus senza cattiveria e motivazioni, a passeggio se ci si concentra sulla prestazione di alcuni interpreti. A posteriori si può dire che Pirlo si sia preso dei rischi calcolati male, schierando un Ramsey quasi indisponente e un centrocampo mangiato da quello viola, con più fame e cattiveria. Questa è una Juve senza testa né gambe.