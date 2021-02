Dybala, ansia Juventus. Corriere dello Sport: "Rischia di saltare anche il Porto"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio a Paulo Dybala con il titolo seguente: "Rischia di saltare anche il Porto". Il ginocchio sinistro fa ancora male e quindi l'argentino ha fatto un viaggio a Barcellona per vederci chiaro. L'incontro con Cugat ha messo a punto le terapie adeguate per non sentire più dolore e tornare a calcare il terreno di gioco visto che il Diez è fermo dal 10 gennaio. I tempi si attestano per ora a 46 giorni, 12 partite consecutive ed ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Difficilmente ci sarà a Verona e i dubbi si allungano alle partite con Spezia, Lazio e Porto.