Dzeko, passi avanti verso la normalità. Il Messaggero: "Un tregua per la Roma"

Copione rispettato, scrive Il Messaggero. Una volta fallito il tentativo di scambio con Sanchez e concluso il mercato, ieri Edin Dzeko è tornato in gruppo e si è allenato con i giocatori che non sono scesi in campo contro il Verona mentre i titolari svolgevano una seduta di scarico in palestra. Un primo passo verso la normalità a seguito di un lavoro ai fianchi delle rispettive diplomazie negli ultimi giorni. Pinto con Fonseca, l'agente Lucci con l'ex City per un finale abbastanza scontato. Al di là del "vero" colloquio attesa in giornata, Fonseca e Dzeko dovranno comunque convivere sino al termine della stagione. La Roma oltre a non comunicare nulla dall'esterno fino ad oggi si è prima ultima privata del centravanti per poi non riuscire a cederlo e ritrovarselo adesso in rosa. Ne esce male Edin che, cambiando agente, ha comunque fatto pressioni palesi per essere venduto non riuscendovi.