Gazzetta dello Sport: "Lautaro si sblocca in Copa America e si torna a parlare di rinnovo"

Lautaro Martinez e l'Inter, un matrimonio destinato a durare e proseguire ancora. La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna ha fatto il punto della situazione con l'argentino che ha ritrovato il gol, sbloccandosi in Copa America. L'agente del Toro e di Hakimi era in sede per parlare del trasferimento del marocchino al PSG, ma è stato anche un assist perfetto per ricominciare a discutere del rinnovo di contratto del classe '97.