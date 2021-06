Il Messaggero: "Roma ferma i tifosi dell'Inghilterra"

"Roma ferma i tifosi dell'Inghilterra". Questo il titolo de Il Messaggero nella parte centrale della prima pagina questa mattina. L'obbligo di quarantena per la variante Delta ferma l'esodo dal Regno Unito, ma l'attenzione resta alta: "Rischio iniziative singole". Intanto caos Wembley: l'UEFA non valuta il cambio di sede e anzi mette in vendita i biglietti per le ultime 3 gare della competizione.