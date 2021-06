La Gazzetta dello Sport: "Locatelli, la Juve deve stare attenta a Dortmund e Arsenal"

vedi letture

Il mercato della Juventus non decolla ed anche per Manuel Locatelli la sensazione è quella che i bianconeri stiano temporeggiando un po' troppo. La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna spiega come dal club emiliano arrivino segnali di offerte importanti dall'estero come da Arsenal e Borussia Dortmund. La Vecchia Signora deve trovare in fretta la formula per il centrocampista per il quale il Sassuolo chiede 40 milioni di euro.