Fiorentina, Il QS-La Nazione: "Ora la speranza è Kokogol. Il russo dovrà guidare l'attacco"

"Ora la speranza è Kokogol. Il russo dovrà guidare l'attacco" scrive Il QS-La Nazione in edicola oggi. Prandelli nei 20 minuti finali di Fiorentina-Inter ha mandato in campo Kokorin che ha toccato pochi palloni ma non si poteva chiedere di più all'esordio contro De Vrij e Skriniar e a partita praticamente compromessa. Non è stata la partita migliore per convincere Commisso che la conduzione tecnica attuale potrebbe essere proiettata anche nella prossima stagione ma gli alibi a Prandelli non mancano. Poi, con l'Inter ci può stare anche di perdere: sarà nelle prossime tre partite contro Sampdoria, Spezia e Udinese che la Fiorentina dovrà mostrare evoluzione di gioco e carattere.