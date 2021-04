Fiorentina, QS-La Nazione: "Rincorsa viola su Gattuso. Ma i tempi si allungano"

Il QS-La Nazione stamani si occupa delle tempistiche per l'eventuale operazione Gennaro Gattuso in chiave Fiorentina. Il tecnico calabrese sembra il prescelto da Rocco Commisso, che non intende allungare troppo i tempi: se fra Sassuolo e Verona arriverà infatti la chiusura della pratica salvezza, subito dopo verrà avviato il motore delle manovre per il futuro. Quanto a Gattuso, l'ex Milan vuole centrare prima di tutto l'obiettivo Champions col Napoli, anche per non dare alibi a De Laurentiis, e solo successivamente parteciperà al dibattito sul suo prossimo contratto.