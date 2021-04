Futuro Inter. Il QS: "Faccia a faccia con Conte solo dopo aver risolto gli aspetti finanziari"

Il QS in edicola questa mattina spiega come si è svolto il primo giorno milanese di Zhang e i programmi futuri dell'Inter. Il presidente ha costellato le sue prime 24 ore italiane di riunioni. Sul tavolo le questioni finanziari cruciali da mesi per la società. Suning sta cercando di chiudere nel più breve tempo possibile l'accordo con Bain Capital Credit per un finanziamento da 250 milioni di euro circa, ma l'affare non sembrerebbe ancora concluso. Da questi soldi dipende il pagament delle spettanze arretrate per i tesserati, al momento in ritardo di 5 mensilità, e la stabilità futura. L'incontro del presidente con Conte avverrà solamente dopo aver vinto lo scudetto ed aver chiuso l'accordo finanziario citato.